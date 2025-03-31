Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:13, 31 марта 2025Наука и техника

Третий Ил-114-300 присоединился к программе испытаний

«Ростех»: Третий опытный самолет Ил-114-300 присоединился к летным испытаниям
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Третий опытный образец регионального самолета Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что самолет, который разработала компания «Ил», состоит исключительно из систем и оборудования российского производства.

«В воздух поднялись сразу два опытных самолета. Второй опытный борт, который проходит программу сертификационных испытаний, сегодня совершил юбилейный, 100-й полет и провел в небе в общей сложности более 280 часов», — говорится в сообщении.

Первый полет продолжался 30 минут. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы его систем и оборудования. По итогам командир экипажа сообщил, что задание выполнили в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

Материалы по теме:
Ту-160: история создания и характеристики. Почему этот самолет актуален и сегодня?
Ту-160: история создания и характеристики.Почему этот самолет актуален и сегодня?
10 января 2025
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

Базовая версия пассажирского Ил-114 совершила первый полет в 1990-м. До 2012 года самолет выпускался мелкосерийно. В 2015 году приняли решение о возобновлении выпуска Ил-114, а через шесть лет собрали опытный экземпляр Ил-114-300.

В феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что сертификационные работы по российскому турбовинтовому самолету Ил-114-300 могут завершить до конца 2025 года.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Ключевую страну Евросоюза назвали отвыкшей от российских ресурсов

    Москва поставила новый погодный рекорд

    Три российских округа предупредили об опасной погоде

    Российский предприниматель расправился с коммерсантом и сдался полиции

    Раскрыта стоимость самого дорогого заграничного путешествия россиян в марте

    Ле Пен покинула зал суда после обвинительного приговора

    Третий Ил-114-300 присоединился к программе испытаний

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    В Кремле прокомментировали приговор Ле Пен во Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше