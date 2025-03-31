Третий Ил-114-300 присоединился к программе испытаний

«Ростех»: Третий опытный самолет Ил-114-300 присоединился к летным испытаниям

Третий опытный образец регионального самолета Ил-114-300 присоединился к программе летных испытаний. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что самолет, который разработала компания «Ил», состоит исключительно из систем и оборудования российского производства.

«В воздух поднялись сразу два опытных самолета. Второй опытный борт, который проходит программу сертификационных испытаний, сегодня совершил юбилейный, 100-й полет и провел в небе в общей сложности более 280 часов», — говорится в сообщении.

Первый полет продолжался 30 минут. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета, а также стабильность работы его систем и оборудования. По итогам командир экипажа сообщил, что задание выполнили в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

Базовая версия пассажирского Ил-114 совершила первый полет в 1990-м. До 2012 года самолет выпускался мелкосерийно. В 2015 году приняли решение о возобновлении выпуска Ил-114, а через шесть лет собрали опытный экземпляр Ил-114-300.

В феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что сертификационные работы по российскому турбовинтовому самолету Ил-114-300 могут завершить до конца 2025 года.