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19:35, 31 марта 2025Мир

Премьер Польши сделал предостережение Трампу

Премьер Польши Туск призвал Трампа не вступать в конфронтацию с ЕС
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа воздержаться от конфронтации со странами Европейского союза (ЕС) и введения пошлин на их товары. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

«В наших совместных европейско-американских интересах — более сильные США, более сильный Евросоюз и более сильная НАТО», — заявил Туск.

Туск призвал Трампа и американское руководство «подумать об этом, прежде чем вводить пошлины» в отношении европейских союзников. Политик добавил, что сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация.

Ранее Трамп пригрозил ужесточить импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью нанести экономический ущерб Соединенным Штатам. 27 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом.

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