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10:53, 31 марта 2025Силовые структуры

Убитого ВСУ жителя Суджи нашли в частном доме

СК: В частном доме найдено тело убитого ВСУ жителя Суджи, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

В Судже Курской области при осмотре частного жилого сектора в жилом доме обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Полученные при проведении следственных действий данные позволяют сделать вывод о причастности к убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметила она. Возбуждено уголовное дело о теракте. В ведомстве предоставили оперативное видео с места преступления.

На кадрах видны сотрудники СК, они заходят в частный дом, на диване лежит мужчина.

Следователи проводят опознание погибшего, назначены судебные экспертизы для установления причин и обстоятельств смерти, идет допрос свидетелей. В СК намерены установить причастных к преступлению из числа украинских военнослужащих.

Ранее пенсионерка из Суджи, эвакуированная в пятницу волонтерами и МЧС с освобождаемой территории, заявила о попытке изнасилования со стороны военного ВСУ.

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