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10:06, 31 марта 2025Силовые структуры

Устроивший резню в российском аэропорту признан невменяемым

Устроивший резню в аэропорту Красноярска признан невменяемым, его ждет лечение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Красноярская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летнего иностранного гражданина, напавшего с ножом на людей в здании международного аэропорта имени Дмитрия Хворостовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в грабеже и покушении на убийство. Материалы переданы в Емельяновский районный суд Красноярска, который должен вынести решение о направлении иностранца на принудительное лечение в психбольницу.

По данным следствия, 13 января 40-летний приезжий из Узбекистана в состоянии временного психического расстройства украл бутылку коньяка и нож в кафе на территории аэропорта, затем погнался за двумя мужчинами. Одному он нанес удары ножом по голове, шее и груди. Его обезвредили очевидцы и подоспевшие полицейские.

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