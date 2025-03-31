Устроивший резню в российском аэропорту признан невменяемым

Устроивший резню в аэропорту Красноярска признан невменяемым, его ждет лечение

Красноярская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летнего иностранного гражданина, напавшего с ножом на людей в здании международного аэропорта имени Дмитрия Хворостовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в грабеже и покушении на убийство. Материалы переданы в Емельяновский районный суд Красноярска, который должен вынести решение о направлении иностранца на принудительное лечение в психбольницу.

По данным следствия, 13 января 40-летний приезжий из Узбекистана в состоянии временного психического расстройства украл бутылку коньяка и нож в кафе на территории аэропорта, затем погнался за двумя мужчинами. Одному он нанес удары ножом по голове, шее и груди. Его обезвредили очевидцы и подоспевшие полицейские.