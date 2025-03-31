Названы наиболее уязвимые для мошенников категории людей

Психолог Неги назвала одиноких и вежливых людей уязвимыми для мошенников

Самая уязвимая группа, подпадающая под перечень потенциальных жертв мошенников — это пожилые люди, сообщила психолог-консультант Анна Неги. Наиболее уязвимые категории она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Дело в том, что психика пожилых людей подвижна, объяснила эксперт. Мошенники пользуются этим. «Опираются на такие важные для людей моменты, как пенсия, сбережения, и на архиважные — родные и близкие, — все, что страшно потерять. При появлении угрозы активируется полное доверие и стремление исправить ситуацию. Помимо вышесказанного имеет место и социальный архетип того поколения — более доверчивый и открытый», — поделилась психолог.

Ко второй категории она отнесла состоятельных и авторитетных людей, отметив, что схема по их «разводу» более сложная, но итог аналогичный. «В таких случаях фигурируют псевдо-консультанты из финансового сектора, а люди, которым опять-таки есть что терять, подвержены влиянию. На фоне этого играет и меркантильность, желание влегкую заработать деньги. Как говорится в народе: "жадность фраера сгубила", — и это актуально в любой стране», — пояснила Неги.

Больше других подвержены обману также люди с обостренным чувством вежливости и боязнью показаться грубым, убеждена психолог. Им сложно возразить, когда злоумышленник убеждает, что не нужно отказываться от «выгодного предложения», или проявляет агрессию, запугивает.

Еще одна категория — это одинокие люди. Эксперт пояснила, что любая возможность пообщаться радует их, мошенники же используют банальные и дружелюбные вступления, например: «как поживаете?», «как ваши внуки?», что вызывает доверие к собеседнику.

К потенциальным жертвам злоумышленников Неги также отнесла людей с нестабильным состоянием психики, так как их проще подтолкнуть к необдуманным действиям и проще воздействовать на их эмоции.

«Шестая категория отражена в жадности. Она нередко переплетается со второй категорией.

Для таких людей деньги — доминанта, соответственно, любовь к "халяве", легкой добыче превалирует над рациональностью, после чего наступает неприятная "побочка". Чтобы избежать плачевных моментов, не стоит вести диалог с подозрительными гостями с того конца провода, решительно и оперативно прерывать аморальные попытки обмана», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме в Telegram. По данным ведомства, злоумышленники начали делать фишинговые рассылки с предложением о соцвыплатах.

