В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

Лукашенко назначил Мороза главой министерства энергетики

Денис Мороз назначен главой министерства энергетики Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Уже бывший министр энергетики Кушнаренко Алексей Иванович — губернатор Минской области. А его заместитель Мороз Денис Равильевич — возглавил министерство», — говорится в публикации.

С чем связаны кадровые перестановки, не уточняется. Мороз начнет выполнять свои обязанности с 1 апреля.

27 января Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии. 3 февраля новоизбранный лидер в соответствии с регламентом отправил правительство республики в отставку.