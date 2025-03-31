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15:14, 31 марта 2025Бывший СССР

В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

Лукашенко назначил Мороза главой министерства энергетики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Денис Мороз назначен главой министерства энергетики Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Уже бывший министр энергетики Кушнаренко Алексей Иванович — губернатор Минской области. А его заместитель Мороз Денис Равильевич — возглавил министерство», — говорится в публикации.

С чем связаны кадровые перестановки, не уточняется. Мороз начнет выполнять свои обязанности с 1 апреля.

27 января Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии. 3 февраля новоизбранный лидер в соответствии с регламентом отправил правительство республики в отставку.

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