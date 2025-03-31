В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

Денис Мороз назначен главой министерства энергетики Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Уже бывший министр энергетики Кушнаренко Алексей Иванович — губернатор Минской области. А его заместитель Мороз Денис Равильевич — возглавил министерство», — говорится в публикации.
С чем связаны кадровые перестановки, не уточняется. Мороз начнет выполнять свои обязанности с 1 апреля.
27 января Лукашенко победил на выборах президента Белоруссии. 3 февраля новоизбранный лидер в соответствии с регламентом отправил правительство республики в отставку.