Der Spiegel: ЕС захотел увеличить импорт газа из РФ на фоне отношений с Трампом

В Европе захотели увеличить импорт российского газа на фоне все более напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что Евросоюз оказался в энергетической ловушке. Авторы подчеркивают, что «на Западе — президент Трамп, который пытается нарастить количество поставок сжиженного природного газа», а на Востоке — Россия, которая настаивает на возвращении проекта «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Китай на протяжении 40 дней отказывается от импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) из-за пошлин Трампа.

17 марта ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что если Евросоюх все-таки откажется от приобретения российского СПГ, то ему придется покупать более дорогой катарский.