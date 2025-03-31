В Госдуме допустили новое повышение пенсионного возраста

Депутат ГД Делягин: Пенсионный возраст в РФ может быть увеличен до 70 лет и выше

Существующий уровень пенсионного возраста может быть пересмотрен в сторону дальнейшего увеличения. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий заявил о росте инфантилизации как социального явления, из-за чего «человек в 40 лет выглядит ребенком, пускающим слюни». В этой связи он счел предложения повысить возраст молодежи до 40 лет оправданными. Однако на основе данных о состоянии здоровья людей возраст молодежи следовало бы, наоборот, понизить, отметил депутат.

Логичным следствием повышение возраста молодежи может стать повышение пенсионного возраста, подчеркнул Делягин. «Я думаю, что речь идет о подготовке вот к этому», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что увеличение возраста молодежи не повлечет повышения пенсионного возраста. Опасения на этот счет он назвал «абсолютно напрасными». Политик напомнил, что когда в 2018 году пенсионный возраст повысили, возрастная группа молодежи осталась неизменной.