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06:39, 31 марта 2025Мир

В Испании предостерегли ЕС от войны с Россией

Rebelión: Подготовка ЕС к войне с Россией является чистым безумием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейцам необходимо оказать давление на власти, чтобы те прекратили подготовку к войне с Россией, так как это может закончиться «чистым безумием». С таким предостережением выступил профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес в статье для издания Rebelión.

«Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие. Они бредят и не заботятся ни о чем, пока им удается заставить население поверить в то, что война неизбежна», — считает он.

По его словам, за ухудшение отношений с РФ ответственность несут именно лидеры Европейского союза (ЕС). Лопес подчеркнул, что Брюссель намеренно делает из Москвы врага, пытаясь запугать европейцев и оправдать многомиллиардные расходы на перевооружение Европы.

Ранее журналист Питер Хитченс заявил, что решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска на Украину станет поводом скорого начала войны с Россией.

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