В Казахстане решили ужесточить выдачу карт россиянам

КазТАГ: в Казахстане ужесточат требования к выдаче банковских карт нерезидентам

В Казахстане решили ужесточить требования к выдаче банковских карт для нерезидентов. Об этом со ссылкой на соответствующий проект нормативно-правового акта (НПА) сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

Изменения законов, которые регулируют банковскую деятельность, предусматривают новые контрольные меры в отношении клиентов с высокими рисками — в их числе и россияне. Для них будут запрещены выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя. Кроме того, клиентам придется проходить двухфакторную идентификацию с применением биометрии по фото паспорта. Также выдача карт будет ограничена одной на пользователя, а их транзакции в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты будут усиленно проверять.

«Проект НПА направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению/минимизации противоправных действий и дропперства (незаконный оборот наркотиков, организация деятельности финансовых пирамид, онлайн/интернет-казино) на финансовом рынке», — объясняют такие меры авторы документа.

Помимо ужесточения норм выдачи банки обяжут внимательнее отслеживать дропперские схемы, а ответственным за комплаенс-контроль и борьбу с мошенниками усилят ответственность. Это необходимо для выявления и блокирования операций по обналичиванию и выводу валюты, а также для исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек, поясняют в документе.

Руководитель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ранее отметил, что коммерческие банки Казахстана испугались, что их клиенты могут сотрудничать с Россией и излишне перестраховались. Так, кредитные организации стали требовать от своих клиентов «гарантийные письма об отказе экспорта готовой продукции в Россию, под угрозой закрытия кредитных линий». Тем же, кто наладил деловые связи с российскими партнерами, банки отказывают в кредитовании и проведении платежей.