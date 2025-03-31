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13:59, 31 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о соглашениях с США по редкоземельным металлам

Песков: Россия и США не подписывали проекты по редкоземельным металлам
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Россия и США не подписывали проекты по добыче редкоземельных металлов и пока никаких соглашений по этому поводу нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Он добавил, что пока нет какой-то конкретики по сотрудничеству России и США в вопросе урегулирования конфликта. По его словам, это связано с тем, что данный вопрос отличается сложностью и растянутостью во времени.

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