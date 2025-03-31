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10:27, 31 марта 2025Мир

В МИД рассказали о сожалении политиков ЕС об отказе Путину

МИД РФ: политики ЕС сожалеют, что отвергли предложения Путина по безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ряд политиков Европейского союза (ЕС) жалеют, что отвергли предложения президента России Владимира Путина по безопасности в 2021 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Знаю, как "задним числом" некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», — заявил дипломат, отметив, что главная проблема нынешней политической элиты ЕС заключается в неспособности ценить длительный мир в Европе.

Логвинов обратил внимание, что сам проект Евросоюза появился «благодаря миру, который воцарился на континенте ценой колоссальных жертв советского народа». Он назвал тупиковым конфрантационный курс ЕС по отношению к России.

«Что же до слома системы международных отношений, то это, скорее, следствие продолжающегося пребывания европейцев в созданном им воображаемом мире», — заключил представитель российского МИД.

Ранее Логвинов заявил, что ЕС идет по пути саморазрушения, о чем свидетельствует нежелание Брюсселя урегулировать конфликт на Украине и настрой на конфронтацию с Россией. Дипломат добавил, что Евросоюз упустил возможность для успешного участия в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, так как выбрал путь эскалации ситуации и отказа от диалога с Россией.

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