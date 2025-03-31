В партии Порошенко опровергли причастность депутата к подбросу мины к военкомату

Пресс-служба партии «ЕС»: Депутат Ищенко не задержан по делу о подбросе мины

Местный депутат от партии «Европейская солидарность» (ЕС) Виталий Ищенко проходит свидетелем по делу о подбросе мины к военкомату в поселке Широкое. Причастность политика к инциденту опровергла в Telegram пресс-служба объединения.

«Инцидент действительно имел место в поселке Широкое (...), однако Ищенко был чисто свидетелем», — говорится в публикации партии, которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

В объединении сообщили, что политик оказал содействие полицейским, а информацию о его задержании распространяют украинские провластные интернет-площадки.

Сообщения о задержании Ищенко появились 31 марта. Тогда отмечалось, что мина была благополучно разминирована.