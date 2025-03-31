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18:48, 31 марта 2025Силовые структуры

В России осудили гражданина Украины за помощь террористической организации

В Ростовской области осудили гражданина Украины за помощь батальону «Азов»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области осудили гражданина Украины за помощь террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он осужден по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в период с ноября 2023 года по июль 2024-го гражданин Украины Станислав Руденко из Запорожской области оказывал помощь батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он просмотрел на одном из каналов в интернете публикацию с обращением о сборе денег для приобретения дронов, после чего перевел на указанный банковский счет около 12 тысяч рублей. FPV-дроны использовались против Вооруженных сил России.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 8,5 года колонии за помощь украинским мошенникам.

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