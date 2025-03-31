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08:27, 31 марта 2025Мир

В Турции рассказали о сигналах США по Украине

РИА Новости: Турция ожидает результатов от позитивных сигналов США по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Турция в контактах с Соединенными Штатами Америки получила позитивные сигналы по Украине. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в стране.

По словам собеседника агентства, как указывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в мирном процессе «не будет проигравшей стороны».

«Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта», — добавил источник РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что встреча по черноморской инициативе может состояться в Турции. По словам собеседника агентства, в ходе телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана был поднят вопрос новой зерновой сделки.

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