В Турции рассказали о сигналах США по Украине

РИА Новости: Турция ожидает результатов от позитивных сигналов США по Украине

Турция в контактах с Соединенными Штатами Америки получила позитивные сигналы по Украине. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в стране.

По словам собеседника агентства, как указывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в мирном процессе «не будет проигравшей стороны».

«Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта», — добавил источник РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что встреча по черноморской инициативе может состояться в Турции. По словам собеседника агентства, в ходе телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана был поднят вопрос новой зерновой сделки.