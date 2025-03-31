В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто просил Украину не атаковать энергообъекты России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто просил министра энергетики Украины Германа Галущенко перестать атаковать энергетическую инфраструктуру России. Об этом венгерский министр рассказал в интервью РИА Новости.

«Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию», — сказал дипломат.

По его словам, неприкосновенность российских нефтепроводов и газопроводов, поставляющих энергоресурсы в страны Европы, является одной из гарантий безопасности, которые Венгрия дала Еврокомиссии. Сийярто добавил, что Будапешт все еще рассчитывает на ее выполнение.

Прежде Сийярто заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Венгрии являются атакой на суверенитет. Венгерский политик также приветствовал договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам.