Врач предупредил о рисках нового диетического тренда

Гастроэнтеролог Загайнов: Финики с маслом и солью могут вызвать боль в животе

В социальных сетях набирает популярность новый диетический тренд — есть финики со сливочным маслом и солью. О последствиях употребления продуктов в таком сочетании предупредил гастроэнтеролог Антон Загайнов в беседе с aif.ru.

Врач отметил, что каждый продукт по отдельности вполне может быть частью сбалансированного рациона, но есть их вместе и особенно в больших количествах не рекомендуется. Он пояснил, что финики богаты клетчаткой, витаминами группы B, магнием и калием, но содержат много глюкозы и фруктозы, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Избыток сливочного масла, продолжил Загайнов, провоцирует рост уровня холестерина, а чрезмерное употребление соли связано с задержкой жидкости, нагрузкой на почки и развитием гипертонии.

Высокое содержание простых сахаров в финиках в сочетании с жирами из сливочного масла создает двойную нагрузку на поджелудочную железу: ей нужно вырабатывать как инсулин для обработки углеводов, так и липазу для расщепления жиров Антон Загайнов гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог добавил, что сочетание жиров и клетчатки также может вызвать боль и вздутие живота. Кроме того, по его словам, такой перекус не рекомендован людям с диабетом, заболеваниями печени и желчевыводящих путей.

Загайнов добавил, что при отсутствии хронических заболеваний попробовать финики с маслом и солью можно, но в ограниченных количествах. Он посоветовал есть один-два финика и чайную ложку сливочного масла. Такой перекус допустимо делать не чаще одного раза в неделю.

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