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08:19, 31 марта 2025Россия

ВСУ убрали тела убитых в Курской области к приезду журналистов

ВСУ к приезду иностранных журналистов убрали тела убитых в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Напавшие на Курскую область украинские военные к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эвакуированных жительниц курского села Казачья Локня.

Жительница Ольга рассказала, что первые военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область, никого не щадили. «...12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали», — сказала она.

По словам женщины, тела убитых лежали полтора месяца. Мать Ольги Александра сообщила, что солдаты ВСУ не позволяли закапывать тела, однако убрали их, узнав о приезде иностранных журналистов.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США рассказали об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

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