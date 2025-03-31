Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:58, 31 марта 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Кремль в издевках над попытками Запада остановить военный конфликт

Зеленский: Кремль издевается над попытками Запада остановить военный конфликт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль издевается над попытками Запада остановить войну. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня — постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Европа «не забудет моральных выводов из этой войны». Он также призвал не игнорировать действия России.

«Нормализовать то, что они делали в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах просто невозможно. Мы будем работать и дальше для того, чтобы ответственность России за войну была — и была ощутимой», — заключил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Зеленский обвинил Кремль в издевках над попытками Запада остановить военный конфликт

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

    В Европе захотели увеличить импорт российского газа

    Военблогер сообщил о рекордном применении Россией БПЛА

    Германия продолжит поддерживать ввод новых антироссийских санкций

    Орбан заявил о разложении Евросоюза

    Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео

    Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

    В России введут уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше