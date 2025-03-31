Женщина съела любимое блюдо в путешествии и заработала хроническую болезнь

Англичанка Элла Риан съела лобстера во Вьетнаме и заболела язвенным колитом

Англичанка Элла Риан съела во время путешествия во Вьетнам любимое блюдо и заработала хроническую болезнь. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

30-летняя Элла, как и много раз во время путешествий, решила поесть уличной еды. На этот раз она взяла сэндвич бань ми и жареного лобстера, но вскоре почувствовала себя плохо. «У меня начались боли в животе, каких никогда не было, я всю ночь не могла уснуть. Но у меня никогда в жизни не было проблем с желудком, и даже если у меня бывает пищевое отравление, оно быстро проходит», — отметила женщина.

Неприятные симптомы — сильную усталость, кровь в стуле, лихорадку и постоянное вздутие живота — Элла терпела четыре месяца, затем она обратилась к врачу. Анализы показали, что у нее развился язвенный колит.

Однако женщина заверила, что не жалеет о своей поездке. «Я путешествовала 10 лет до этого, я была в нескольких странах, ела уличную еду... Я ни о чем не жалею. Это не отвратило меня от путешествий», — заверила она. В ремиссии женщина находится уже полгода, ее воспаление под контролем, боли прошли и крови в стуле больше нет. Однако теперь ей нужно внимательно следить за здоровьем и рационом: Элла регулярно дополняет его противовоспалительными продуктами, включая листовую зелень, имбирь и куркуму, зеленый и черный чай, костный бульон. Она также избегает глютена.

Ранее 55-летняя американка, которая лечилась от онкологического заболевания с 2016 года, дала спасающий от рака совет. Она призвала проходить раннюю диагностику.

