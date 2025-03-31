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05:01, 31 марта 2025Из жизни

Женщину растерзало неизвестное животное

Женщина из США стала жертвой неизвестного хищника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Reuters

В США загадочное животное растерзало женщину. Об этом пишет Daily Mirror.

25 января 68-летняя Синди Денхолм подверглась нападению неизвестного хищника на ранчо Сангре-де-Кристо в штате Колорадо недалеко от границы с Нью-Мексико. На теле Денхолм нашли многочисленные царапины и следы от укусов. Кроме того, у нее целиком отсутствовала правая кисть. После осмотра тела коронер пришел к выводу, что Денхолм стала жертвой животного из семейства псовых.

Детективы, которые изучили район, где на женщину было совершено нападение, не нашли никаких следов животного. Расследование проводилось Бюро расследований штата Колорадо совместно организацией «Парки и дикая природа Колорадо».

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При этом не так давно власти штата приняли решение вернуть волков в дикую природу Колорадо. Несколько стай серых волков выпустили на волю в декабре 2023 года и в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что египетский каракал пересек границу с Израилем и напал на израильских солдат на военной базе. Хищника поймали и передали ветеринарам.

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