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20:23, 1 апреля 2025Путешествия

19-летняя туристка обвинила израильтянина в изнасиловании на пляже Таиланда

Алина Черненко

Фото: Jorge Silva / Reuters

Туристка из Финляндии обвинила израильтянина в изнасиловании на пляже популярного тайского острова Самуи. Об этом сообщает The Times of Israel.

В понедельник, 31 марта, 36-летнего мужчину задержали в аэропорту Пхукета при попытке покинуть королевство. Ордер на его арест выдали после жалобы, поданной в полицию 19-летней девушкой.

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Европейка рассказала, что распивала спиртное на пляже Чавенг с друзьями из Дании, а позже к компании присоединился незнакомый ей израильтянин. Когда девушка осталась с мужчиной наедине, он начал целовать ее и трогать ее интимные места, игнорируя просьбы остановиться.

Туристка призналась, что в тот момент она была пьяна, но все-таки смогла вырваться и пойти в местный полицейский участок, чтобы подать заявление.

Стражи правопорядка сравнили изображения из иммиграционной базы данных с записями камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Его арестовали по обвинению в изнасиловании. Министерство иностранных дел Израиля пока не прокомментировало ситуацию.

Ранее пятеро израильтян пошли под суд за групповое изнасилование британской туристки на Кипре. Во время вечеринки у бассейна мужчины 19-20 лет силой завели ее в комнату и надругались над ней.

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