Александр Емельяненко показал процесс восстановления после операции на позвоночнике

Емельяненко показал, как делает упражнения после операции на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал, как восстанавливается после перенесенной на позвоночнике операции. Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

В ролике спортсмен передвигается на инвалидной коляске, а также выполняет разные физические упражнения, в том числе на специальных тренажерах.

«В реабилитационном центре, где я сейчас нахожусь, очень строгий режим. Не знаю почему, он находится на карантине. Никого не впускают, никого не выпускают», — заявил Емельяненко. Спортсмен добавил, что врачи дают положительные прогнозы, а он собирается продолжить карьеру.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. После операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.