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20:45, 1 апреля 2025Спорт

Александр Емельяненко показал процесс восстановления после операции на позвоночнике

Емельяненко показал, как делает упражнения после операции на позвоночнике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал, как восстанавливается после перенесенной на позвоночнике операции. Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

В ролике спортсмен передвигается на инвалидной коляске, а также выполняет разные физические упражнения, в том числе на специальных тренажерах.

«В реабилитационном центре, где я сейчас нахожусь, очень строгий режим. Не знаю почему, он находится на карантине. Никого не впускают, никого не выпускают», — заявил Емельяненко. Спортсмен добавил, что врачи дают положительные прогнозы, а он собирается продолжить карьеру.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. После операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

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