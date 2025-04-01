Большинство украинцев высказались за проведение президентских выборов

Больше половины украинцев поддержали проведение президентских выборов

Больше половины украинцев высказались за проведение президентских выборов после отмены военного положения. Это следует из опроса социологического центра «Социс».

Проведение выборов после отмены военного положения поддержали 65,3 процента опрошенных, еще 26,3 процента заявили, что выборы нужно отложить на «неопределенный срок».

Отмечается при этом, что лидером доверия у опрошенных является бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а нынешний президент республики Владимир Зеленский занимает второе место.

Ранее стало известно, что почти 80 процентов жителей Украины не доверяют Верховной Раде. Результаты опроса Центра Разумкова также показали, что более 60 процентов украинцев не доверяют прокуратуре, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Национальному агентству по предотвращению коррупции, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуре.