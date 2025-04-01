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07:40, 1 апреля 2025Силовые структуры

Два спецборта со спасателями МЧС России прибыли на помощь в Мьянму

МЧС: 2 самолета Ил-76 со спасателями прибыли в Мьянму помочь после землетрясения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России со спасателями на борту прибыли в Мьянму, чтобы помочь в устранении последствий землетрясения. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

«Два борта, вылетевшие накануне, прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Россия отправила на помощь Мьянме самую многочисленную группировку сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что российские сотрудники МЧС спасли в Мьямне пролежавшую двое суток под завалами женщину. На вызволение пострадавшей было потрачено восемь часов, по завершении операции спасатели аплодировали.

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