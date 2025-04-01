Два спецборта со спасателями МЧС России прибыли на помощь в Мьянму

Два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России со спасателями на борту прибыли в Мьянму, чтобы помочь в устранении последствий землетрясения. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.
«Два борта, вылетевшие накануне, прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что Россия отправила на помощь Мьянме самую многочисленную группировку сотрудников МЧС.
Ранее сообщалось, что российские сотрудники МЧС спасли в Мьямне пролежавшую двое суток под завалами женщину. На вызволение пострадавшей было потрачено восемь часов, по завершении операции спасатели аплодировали.