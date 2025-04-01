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19:57, 1 апреля 2025Россия

Эвакуационная группа «Ахмата» попала под обстрел минометов в Курской области

Алаудинов сообщил об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Эвакуационная группа спецназа «Ахмат» попала под удары дронов и минометов ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что по пути в госпиталь с раненым бойцом автомобиль подорвался на мине. Военнослужащим пришлось покинуть транспорт и зайти в ближайшую лесополосу. После этого украинские войска начали атаковать их беспилотниками.

«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-миллиметровую артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей», — написал генерал.

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После боестолкновения группе эвакуации удалось добраться до места дислокации и спасти раненого, добавил командир спецназа.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что ВСУ своими действиями в Курской и Белгородской областях хотят распылить ресурсы российских военных. Противник хочет, чтобы Россия как можно больше отвлекалась на его попытки завладеть участками российской территории, добавил он.

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