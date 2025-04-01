ФСБ задержала мужчину за участие в террористическом сообществе

В Луганской народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали мужчину за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщило Первое информационное агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z» в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.
По данным агентства, житель Новоайдарского района был приверженцем идеологии неонацизма и состоял в вооруженном формировании, которое причастно к преступлениям на территории Донбасса.
Сотрудники ФСБ задержали преступника.
Ранее сообщалось, что украинец предстанет перед судом в России за участие в боях в составе «Айдара».