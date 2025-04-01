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11:59, 1 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за участие в террористическом сообществе

В ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за участие в террористическом сообществе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Луганской народной Республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали мужчину за участие в террористическом сообществе. Об этом сообщило Первое информационное агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z» в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

По данным агентства, житель Новоайдарского района был приверженцем идеологии неонацизма и состоял в вооруженном формировании, которое причастно к преступлениям на территории Донбасса.

Сотрудники ФСБ задержали преступника.

Ранее сообщалось, что украинец предстанет перед судом в России за участие в боях в составе «Айдара».

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