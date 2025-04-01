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15:31, 1 апреля 2025Экономика

Последствия расширения семейной ипотеки на вторичку оценили

Аналитик Мищенко: Семейная ипотека на готовое жилье поднимет цены на курортах
Виктория Клабукова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Расширение семейной ипотеки на вторичную недвижимость может спровоцировать ощутимый рост цен на российских курортах. О последствиях нововведений на рынке жилищного кредитования ТАСС рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

По прогнозам аналитика, в течение года на фоне расширения государственной ипотеки жилье в курортных городах России подорожает на 15 процентов и больше: в частности, это может коснуться Геленджика, Горячего Ключа и Туапсе. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в крупных городах-миллионниках. Такой скачок в стоимости эксперт объясняет вероятным перетеканием спроса в наиболее лакомые для граждан локации. Цены могут подняться и в административных центрах, таких как города Мурманской области и Нарьян-Мар, но в пределах 10 процентов, допустила руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская. В цене может прибавить и жилье в городах с привлекательными вакансиями на предприятиях, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки частного дома в Сочи. Многие местные садовые товарищества, по оценкам экспертов, не имеют хорошо развитой инфраструктуры, однако участки позиционируются как ценные активы. Спустя десятилетия дом может устареть, и объект будет оцениваться главным образом по стоимости земли.

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