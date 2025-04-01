Каллас заявила о стойкости НАТО перед политикой Трампа

Каллас: НАТО переживет президентство Трампа

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила уверенность, что НАТО переживет мандат президента США Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью газете El Mundo.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — отметила она.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнула, что если Штаты начинают торговую войну со своими союзниками, то единственный, кто выиграет от этого — Китай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. В марте политик заявлял, что страна никогда не станет членом альянса. Трамп добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления в страны в альянс.

До этого политик рассказал, что НАТО потратило большую часть выделенных в ходе его первого президентского срока денег на «войну» с Россией на Украине. Он отметил, что сожалеет о том, что альянсу пришлось это делать. Однако он подчеркнул, что странам НАТО следует относиться к США справедливым образом.