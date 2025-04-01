Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 1 апреля 2025Мир

Каллас заявила о стойкости НАТО перед политикой Трампа

Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила уверенность, что НАТО переживет мандат президента США Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью газете El Mundo.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — отметила она.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнула, что если Штаты начинают торговую войну со своими союзниками, то единственный, кто выиграет от этого — Китай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. В марте политик заявлял, что страна никогда не станет членом альянса. Трамп добавил, что лидер Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления в страны в альянс.

До этого политик рассказал, что НАТО потратило большую часть выделенных в ходе его первого президентского срока денег на «войну» с Россией на Украине. Он отметил, что сожалеет о том, что альянсу пришлось это делать. Однако он подчеркнул, что странам НАТО следует относиться к США справедливым образом.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

    На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

    Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

    В МИД обвинили Украину в обстрелах гражданских объектов в России

    Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

    В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

    Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

    Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

    В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

    Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше