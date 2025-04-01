Член СФ Никонорова: Черноморская инициатива трудновыполнима из-за позиции Киева

Инициатива, предусматривающая прекращение огня в акватории Черного моря, может значительно повлиять на ход конфликта на Украине. Для этого необходимы равнозначные и прозрачные условия для сторон, а также соблюдение этих условий, заявила в разговоре с ТАСС член комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, сейчас Киев не стремится обременять себя выполнением обязательств. Она напомнила, что черноморская инициатива позволит возобновить судоходство, тогда исчезнут препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Никонорова отметила, что договоренности о ненападении на гражданские суда, действовавшие в 2022 году, имели «вполне конкретные требования для России и довольно расплывчатые формулировки для противоположной стороны», в результате Украина провозила оружие под видом гуманитарной помощи.

Член Совфеда обратила внимание, что договороспособность Киева по вопросам прекращения огня в Черном море вызывает вопросы, поскольку вопреки договоренностям о прекращении ударов по объектам энергетики, которые были достигнуты 18 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать энергетическую инфраструктуру России.

«Киевский режим и ранее никак нельзя было назвать договороспособным — еще с 2014 года своими действиями его представители раз за разом подтверждали свою полную безответственность», — напомнила Никонорова.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий указал на то, что Киев может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы, над которым работают Россия и США, чтобы получить западное оружие под прикрытием зерновозов. «Их цель — больше нагнетать военную истерию», — заявил он.