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04:00, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Мужчина попытался повторить трюк из порно и чуть не сломал спину

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником Ordinary-Smile-654 поделился историей о том, как он пытался повторить акробатический прием из порнофильма со своей девушкой, но в итоге уронил партнершу и сильно повредил себе спину. История развеселила пользователей.

По словам автора, вдохновившись увиденным в интернете, он предложил своей девушке попробовать «что-нибудь новенькое». Трюк заключался в том, что его партнерша должна была присесть на него сверху, пока он держит ее в позе мостика, используя только спину и бедра. Как только девушка оказалась сверху, мужчина понял, что переоценил свои силы. Его бедра начали трястись, и через пять секунд он рухнул, уронив девушку, которая ударилась плечом о кровать.

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В результате девушка отделалась смехом, а автор — болью в спине и хромотой. Романтическая атмосфера была полностью разрушена, и вечер закончился не так, как было изначально запланировано парой.

«Настроение? Полностью потеряно. Романтика? Мертва и похоронена. В итоге мы лежали на кровати со льдом на ее плече и грелкой на моей спине, смотря тупые комедии на Netflix в неловкой тишине. А на следующий день на работе мне пришлось объяснить, почему я хромаю, и я сказал, что "перестарался в спортзале". Технически — это не совсем ложь, просто не полная картина ситуации», — отметил автор публикации.

История вызвала бурную реакцию в комментариях, многие пользователи посмеялись над ситуацией и поделились своими подобными историями. Некоторые посоветовали автору заняться йогой, чтобы улучшить свою гибкость, другие — просто наслаждаться забавным воспоминанием. «Это довольно смешно. У тебя потрясающая девушка, которая готова попробовать такие вещи!» — написал один из участников обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как решил проверить, как долго он сможет не дышать, но ситуация вышла из-под контроля. В комментариях пользователи порадовались благополучному исходу ситуации.

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