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08:23, 1 апреля 2025Наука и техника

На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

РБК: На новых Android-смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На новых смартфонах с операционной системой Android нашли троян-вирус Triada, крадущий аккаунты в Telegram и криптовалюту, а также подменяющий номера. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что речь идет о новой модификации вируса. При этом Triada чаще всего оказывается установленной на поддельные смартфоны, продающиеся через неавторизованные онлайн-магазины по сниженным ценам. Злоумышленники получают доступ к зараженному устройству, что позволяет им красть аккаунты в соцсетях и мессенджерах, подменять номера во время звонков, следить за активностью пользователя в браузерах.

«Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada», — рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о мошеннической схеме «от имени Набиуллиной». В регуляторе отметили, что финансовые злоумышленники стали отправлять гражданам сообщения в мессенджерах, представляясь главой Банка России. Подобным образом мошенники пытаются выманить у доверчивых россиян денежные средства.

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