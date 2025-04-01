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18:52, 1 апреля 2025Экономика

Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

ВШЭ: Импортные пошлины на автомобили обострят ситуацию с мигрантами в США
Вячеслав Агапов

Фото: Issei Kato / Reuters

Тарифы на импорт автомобилей, которые собирается ввести администрация президента США Дональда Трампа, могут обострить ситуацию с мигрантами в стране. Неожиданное последствие новых пошлин назвали эксперты Института торговой политики НИУ ВШЭ, их слова приводит РИА Новости

Решение ужесточить ввоз машин из-за рубежа, чтобы стимулировать развитие отрасли в стране, может подстегнуть иностранных работников приезжать в США, предупредили эксперты.

«Снижение производства и занятости в Мексике будут способствовать росту числа желающих попасть в США (возможно, что придется специально завозить иностранную рабочую силу, чтобы обеспечить работу предприятий на американской территории без роста издержек) и нарастанию конфликтности по этому направлению», — пояснили в ВШЭ.

Как отмечают собеседники издания, самый эффективный способ остановить поток мигрантов — подстегнуть развитие производств в соседних странах, чтобы избыточная рабочая сила была востребована на месте.

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В начале марта Трамп ввел 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Ставки на импорт в США автомобилей и комплектующих, произведенных за рубежом, повысили до 25 процентов, и эта мера распространится на все страны.

В свою очередь американские автопроизводители, такие как Ford, General Motors и Stellantis (дочерняя компания Chrysler) забили тревогу и обратились к властям с просьбой смягчить агрессивную торгово-экономическую политику. Автогиганты опасаются, что пошлины сильно ударят по отрасли и приведут к резкому подорожанию производимых за рубежом комплектующих. Это увеличит себестоимость выпуска машин в США, и местным концернам придется поднимать цены на автомобили или сокращать производство.

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