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09:35, 1 апреля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по месту сборки беспилотников ВСУ в Запорожье

Лебедев: ВС России ударили по месту сборки БПЛА ВСУ в Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Артиллерия работала (...) по ангарам, где, по данным местного сопротивления, собирали и хранили БПЛА разных типов», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил об ударе ВС России по объекту ВСУ в селе Малая Токмачка в подконтрольной Украине части Запорожья. По его информации, ангары располагались на юго-восточной окраине населенного пункта возле железной дороги.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о наступлении ВС России на купянском направлении. Он добавил, что российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Тополи.

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