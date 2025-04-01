Пропавшую школьницу нашли в чужом шкафу

В Японии мужчину арестовали после того, как нашли тело девушки в его шкафу

В Японии мужчина спрятал мертвую девушку в доме, где жил с родителями. Об этом сообщает Japan Times.

В городе Итиномия, префектура Айти, арестовали 21-летнего Масаки Эгути после того, как полиция обнаружила в его шкафу пропавшую юную девушку. Предположительно, это 16-летняя школьница из Токио, которая уехала из дома в пятницу, 28 марта, и не вернулась. По словам матери, она собиралась в гости к другу из Айти, с которым познакомилась в онлайн-игре.

Полицейские изучили контакты и переписки школьницы и вышли на Эгути. Девушку нашли в его доме в понедельник вечером в рамках поисковой операции. Тело было полностью завернуто в ткань. В области шеи и плеча криминалисты обнаружили несколько глубоких ножевых ранений.

Эгути признался, что сам спрятал там тело. Причины, по которым он расправился с девушкой, не называются. Полиция продолжает расследование обстоятельств преступления.

Ранее в Японии прохожий нашел на клумбе сумку, в которой лежали части тела. Полиция пытается выяснить, кто именно оставил сумку и чьи останки были внутри.