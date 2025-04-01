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19:15, 1 апреля 2025Путешествия

Пятерых мужчин оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки на Кипре

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Пятерых израильтян оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки в Айя-Напе, Кипр. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что дело рассматривал суд города Фамагуста. Он отклонил версию событий истицы, назвав ее показания противоречивыми и непоследовательными. Таким образом, ответчики, которые находились в заключении с 2023 года, были освобождены. «Теперь я счастливый человек», — заявил один из них.

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Известно, что обвиняемые — Халед Хатиб, Юсеф Сархан, Амар Мана, Мухаммад Амират и Лютфи Карим — с самого начала отрицали свою вину. Однако, согласно показаниям девушки, которой на тот момент было 20 лет, они силой затащили ее в номер отеля во время вечеринки у бассейна. Там мужчины якобы поочередно изнасиловали ее, после чего туристка смогла сбежать и обратиться в полицию.

В начале марта громкий случай изнасилования произошел около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в индийском штате Карнатака. Преступники на мотоцикле напали на 27-летнюю израильскую туристку и ее спутников, когда те шли смотреть на звезды. Сначала они сбросили в канал мужчин, а затем надругались над израильтянкой и местной жительницей.

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