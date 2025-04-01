Росгвардия показала видео задержания угрожавшего ножом молодой паре россиянина

Задержание хулигана с ножом в центре Москвы показали на видео

Задержание угрожавшего ножом молодой паре россиянина сотрудниками Росгвардии показали на видео. Ролик во вторник, 1 апреля, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах снятых в центре Москвы видно, как силовики приказывают мужчине с рюкзаком поднять руки и лечь на землю. После хулигана заковывают в наручники и провожают в автозак. Благодарный молодой человек рассказал, что вместе с девушкой отдыхал на Арбате, когда к ним пристал мужчина, после того, как его вежливо попросили оставить молодежь в покое, он достал нож.

37-летний нарушитель спокойствие был передан полицейским для дальнейших разбирательств.

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