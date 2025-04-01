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13:02, 1 апреля 2025Россия

Россияне на внедорожнике заехали на пляж, распугали окружающих и попали на видео

Жители Калининградской области заехали на внедорожнике на пляж на Балткосе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители Калининградской области заехали на внедорожнике на пляж на Балтийской косе, распугали окружающих и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На представленном ролике один из заметивших иномарку россиян объясняет, что сделал автомобилистам замечание. Однако те лишь нагрубили мужчине и двинулись дальше.

Как утверждает издание, владельцы внедорожника спустились к воде прямо с дюны. Власти региона пока ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что инспекторы ГАИ выписали 21 протокол об административных правонарушениях водителю BMW без номеров, катавшемуся по пляжу Анапы во время работы там волонтеров, очищающих берег от мазута.

Удалось установить, что черной иномаркой управлял 25-летний житель Анапы. У россиянина оказалось большое количество неоплаченных штрафов.

ЖЗЛ
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