Российские родители забили тревогу из-за вирусной игры школьников

Shot: родители обеспокоены игрой про красную и желтую дверь среди школьников

Российские родители забили тревогу из-за ставшей вирусной среди школьников игры «Красная дверь, желтая дверь». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Во время игры один из подростков лежит на коленях у другого, так называемого «проводника» с закрытыми глазами и поднятыми руками. «Проводник» массирует виски игроку и задает вопросы, например, какую дверь он видит, есть ли там черный человек. В какой-то момент ребенок должен впасть с транс и продолжить ответы на вопросы. Когда он перестает разговаривать, его надо разбудить.

Школьники отмечают, что игра направлена на внутренний гипноз, расслабление и самоанализ, однако родителей беспокоит состояние детей, которое они сравнивают с опьянением.

Врачи также считают, что подобные игры опасные для ребенка, особенно если тот страдает психическими расстройствами. По словам специалистов, дети испытывают головокружение и тошноту, в после выхода из «транса» подростки могут страдать от тревожности и искаженного восприятия реальности.

Ранее сообщалось, что в Дагестане школьницы играли в неизвестную игру в Telegram и пропали. Девочек заставили выпить валерьянку и сбежать от родителей, а перед тем как выйти из дома, дети должны были удалить все чаты.