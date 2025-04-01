Военный эксперт допустил вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине

Страны НАТО могут вмешаться в боевые действия в зоне проведения спецоперации (СВО), если Вооруженные силы (ВС) РФ начнут быстрое наступление после выхода к границе Днепропетровской области. Об этом заявил доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков, пишет News.ru.
По его словам, в этом случае Североатлантический альянс поможет Украине.
«Угроза вмешательства НАТО (в конфликт) против России была еще в 2022 году. Поэтому наши войска действуют очень осторожно», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или Европейского союза (ЕС) на Украине абсурдны.