Военный эксперт допустил вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине

Военный эксперт Сивков: НАТО поможет Украине в случае быстрого наступления ВС РФ

Страны НАТО могут вмешаться в боевые действия в зоне проведения спецоперации (СВО), если Вооруженные силы (ВС) РФ начнут быстрое наступление после выхода к границе Днепропетровской области. Об этом заявил доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков, пишет News.ru.

По его словам, в этом случае Североатлантический альянс поможет Украине.

«Угроза вмешательства НАТО (в конфликт) против России была еще в 2022 году. Поэтому наши войска действуют очень осторожно», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разговоры о миротворцах НАТО или Европейского союза (ЕС) на Украине абсурдны.