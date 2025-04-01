Стало известно об угрозе обрушения в некоторых районах Мьянмы

В МЧС России рассказали об угрозах обрушения в некоторых районах Мьянмы

В некоторых районах Мьянмы, где работают спасатели российского МЧС, существует угроза обрушения. Об этом в пресс-службе министерства рассказали ТАСС.

Работу спасателей осложняют поврежденные и неустойчивые конструкции зданий, поэтому сотрудники МЧС работают малыми группами, сообщили там. Работы идут во взаимодействии с местными спасателями.

Ранее сообщалось, что два самолета Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России со спасателями на борту прибыли в Мьянму, чтобы помочь в устранении последствий землетрясения. Всего Россия направила 264 спасателей.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате в стране были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Число жертв превысило две тысячи человек, более двухсот числятся пропавшими без вести.