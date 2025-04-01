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12:35, 1 апреля 2025Мир

Страны НАТО начнут патрулировать воздушное пространство в соседней с Россией стране

Косиняк-Камыш: Швеция и Британия начнут воздушную миссию НАТО над Польшей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Британские и шведские истребители 1 апреля приступят к патрулированию воздушного пространства Польши в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«Сегодня в Мальборке, а на самом деле во всей Польше и в прибалтийских государствах, начинается союзническая операция, в которой примут участие шведские и британские военные», — сказал политик.

Отмечается, что со стороны Великобритании в миссии будут участвовать шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а со стороны Швеции — шесть JAS-39 Gripen. В общей сложности на польской территории будут размещены 600 военных двух стран.

Ранее появилась информация, что летчики истребителей F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Польши захотели отработать борьбу с российскими Су-30 на ежегодных учениях Iniochos-2025 в Греции.

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