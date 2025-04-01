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19:51, 1 апреля 2025Ценности

Телеведущая объяснила россиянкам возвращение моды на трусы поверх штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Телеведущая и эксперт в сфере моды Люси Пылаева объяснила россиянкам возвращение моды на трусы поверх штанов. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, тренд на подобную демонстрацию нижнего белья появился в 1990-х и продлился до начала 2000-х годов. Данный стиль был частью эстетики хип-хопа и поп-культуры.

«Однако современное возвращение тренда связано с переосмыслением границ между интимным и публичным. Сегодня дизайнеры активно используют эту концепцию, чтобы подчеркнуть индивидуальность и дерзость своих коллекций», — объяснила собеседница издания.

Кроме того, Пылаева назвала указанную эстетику вызовом устоявшимся нормам моды и общества и назвала смелость ее ключевым элементом.

Ранее в марте редакторы журнала Vogue назвали самый сексуальный тренд в одежде на весну 2025 года.

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