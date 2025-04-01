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19:18, 1 апреля 2025Моя страна

Тульский пряник переименовали в «Тутульский» ради одной цели

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пресс-служба «Туту»

Знаменитый Тульский пряник переименовали в «ТУТУльский» ради одной цели. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители «Туту».

Выяснилось, что весь апрель десерт будет называться таким образом в рамках кампании по развитию регионального бренда и увеличению туристического потока в Тулу. Отмечается, чт пряник сохранит оригинальную рецептуру, но благодаря игре слов и креативному подходу должен привлечь внимание гостей и вызвать интерес к путешествиям в регион.

«Мы постоянно ищем нестандартные способы вдохновить людей путешествовать по России и открывать для себя новые города. Мы верим, что через такую гастрономическую игру Тула сможет раскрыться как яркий культурный и гастроцентр», — подчеркнул основатель компании Туту Дмитрий Храпов.

Согласно релизу, проект реализован при поддержке местных властей и локального производителя кондитерских изделий. За время проведения акции компания Туту планирует увеличить пассажиропоток в направлении Тулы на 14 процентов.

В августе россиянам назвали особенно красивые осенью регионы страны.

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