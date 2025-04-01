В больнице российского города прооперировали 98-летнего пациента

В больнице Кургана провели операцию 98-летнему пациенту

В больнице Кургана поставили новый возрастной рекорд — там провели операцию 98-летнему пациенту. Об этом сообщается на официальном сайте Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.

Уточняется, что операция эндопротезирования тазобедренного сустава прошла успешно, после процедуры с мужчиной находились врачи. Ранее в медицинском учреждении этого российского города были прооперированы пациенты в возрасте 90 и 92 лет.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Центра Илизарова Евгений Сысолятин подчеркнул, что возрастные пациенты выделяются в группу высокого риска развития сердечно-сосудистых, дыхательных, инфекционных и других осложнений. Поэтому после операций их кладут в палату отделения анестезиологии и реанимации.

«Чтобы профилактировать когнитивные нарушения или не усугубить имеющиеся, пытаемся создать максимально комфортные условия пребывания в палате нашего отделения», — добавил Сысолятин.

В источнике также говорится, что в отделении есть современные ультразвуковые аппараты, нейростимуляторы, а также специальные УЗ контрастные и атравматичные иглы.

Ранее врачи из Нового Уренгоя впервые провели гемитиреоидэктомию — операцию по удалению части щитовидной железы. Она стала уникальной для этого города.