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13:47, 1 апреля 2025Моя страна

В больнице российского города прооперировали 98-летнего пациента

В больнице Кургана провели операцию 98-летнему пациенту
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В больнице Кургана поставили новый возрастной рекорд — там провели операцию 98-летнему пациенту. Об этом сообщается на официальном сайте Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова.

Уточняется, что операция эндопротезирования тазобедренного сустава прошла успешно, после процедуры с мужчиной находились врачи. Ранее в медицинском учреждении этого российского города были прооперированы пациенты в возрасте 90 и 92 лет.

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Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Центра Илизарова Евгений Сысолятин подчеркнул, что возрастные пациенты выделяются в группу высокого риска развития сердечно-сосудистых, дыхательных, инфекционных и других осложнений. Поэтому после операций их кладут в палату отделения анестезиологии и реанимации.

«Чтобы профилактировать когнитивные нарушения или не усугубить имеющиеся, пытаемся создать максимально комфортные условия пребывания в палате нашего отделения», — добавил Сысолятин.

В источнике также говорится, что в отделении есть современные ультразвуковые аппараты, нейростимуляторы, а также специальные УЗ контрастные и атравматичные иглы.

Ранее врачи из Нового Уренгоя впервые провели гемитиреоидэктомию — операцию по удалению части щитовидной железы. Она стала уникальной для этого города.

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