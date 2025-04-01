В ДНР заявили об увеличении числа раненых при атаке БПЛА ВСУ в Горловке

Мэр Горловки Приходько: Число раненых при атаке БПЛА увеличилось до 16 человек

Число пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16», — проинформировал мэр города.

Чиновник заявил, что противник нанес удар по городу утром 1 апреля. Он уточнил, что от атаки пострадал пассажирский автобус, стоявший в этот момент на площади Победы в центре Горловки.

До этого мэр города информировал об атаке украинских войск кассетными боеприпасами. Противник ударил по Горловке 29 марта, в ходе произошедшего пострадали пять мирных жителей.