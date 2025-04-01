Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 1 апреля 2025Мир

В ЕС заявили о нежелании России заключать мир на условиях европейцев

Mundo: в ЕС заявили, что РФ не желает заключать мир на условиях европейцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не желает заключать мир на Украине на условиях европейцев. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но также нет ничего и о Европе без Европы. Любой мирный процесс также повлияет на европейскую безопасность. Я думаю, что это важно, и мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира», — подчеркнула евродипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Россияне на внедорожнике заехали на пляж, распугали окружающих и попали на видео

    Поставки одного российского энергоносителя в Европу выросли

    Госдума разрешила одной категории россиян брать дополнительный отпуск

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше