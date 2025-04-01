В ЕС заявили о нежелании России заключать мир на условиях европейцев

Mundo: в ЕС заявили, что РФ не желает заключать мир на условиях европейцев

Россия не желает заключать мир на Украине на условиях европейцев. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но также нет ничего и о Европе без Европы. Любой мирный процесс также повлияет на европейскую безопасность. Я думаю, что это важно, и мы видим сейчас, что Россия на самом деле не хочет мира», — подчеркнула евродипломат.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать.