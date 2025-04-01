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14:11, 1 апреля 2025Экономика

В Европе подсчитали безработную молодежь

Евростат: Число безработных молодых людей в ЕС приблизилось к трем миллионам
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В феврале 2025 года уровень безработицы в еврозоне составил 6,1 процента, снизившись с 6,2 процента в январе. Об этом сообщил Евростат.

Что касается Европейского союза, то там безработица в прошлом месяце достигла 5,7 процента. В январе речь шла о 5,8 процента. Как выяснил Евростат, в феврале 2025 года в Европейском союзе было 12,677 миллиона ​​безработных, из которых 10,580 миллиона — в еврозоне.

Кроме того, оказалось, что в феврале 2025 года в ЕС насчитывалось 2,835 миллиона безработных молодых людей (в возрасте до 25 лет). В феврале 2025 года уровень безработицы среди молодежи в ЕС составил 14,5 процента против 14,6 процента в январе 2025 года.

Уровень безработицы среди женщин достиг 6 процентов, а среди мужчин — 5,5 процента.

В декабре 2024 года уровень безработицы в еврозоне увеличился до 6,3 процента. В конце осени речь шла о 6,2 процента, а в декабре 2023 года — о 6,5. В конце 2024 года в Евросоюзе было 12,978 миллиона безработных.

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