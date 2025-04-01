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19:24, 1 апреля 2025Россия

В Госдуме связали слова Бербок о помощи Киеву с Днем дурака

Депутат Слуцкий связал слова главы МИД ФРГ Бербок о помощи Киеву с 1 апреля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о помощи Киеву можно рассматривать только с поправкой на День дурака. Так заявления немецкого дипломата прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Заявления Бербок в Киеве можно рассматривать только с поправкой на День дурака. (...) Если серьезно, то благодаря сомнительной компетенции таких Бербок, Каллас и им подобных, украинское урегулирование до сих пор буксует прямо по Оруэллу. Мир для них — это продолжение войны», — написал депутат.

Ранее 1 апреля Бербок приехала с необъявленным визитом в Киев и сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на 130 миллионов евро.

Затем МИД ФРГ привел слова Бербок о том, что Германия выделит Украине свыше 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в 2025 году.

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