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15:28, 1 апреля 2025Путешествия

В московском аэропорту запустят автоматическую систему паспортного контроля

Во Внуково запустят автоматическую систему паспортного контроля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

В московском аэропорту Внуково запустят инновационную автоматическую систему паспортного контроля «Сапсан». Об этом сообщается на сайте авиагавани.

Так, благодаря «Сапсану» можно будет избежать несанкционированного пересечения государственной границы, а проверка документов станет куда проще. При этом пользоваться системой смогут лишь россияне старше 18 лет и с паспортами 75-й серии и выше.

«Сапсан» будет работать в терминале А, всего там разместят 10 модулей.

Ранее во Внуково разрешили использовать электронные посадочные талоны на всех рейсах — как внутренних, так и международных. Благодаря нововведению сократится время прохождения предполетных формальностей и посадки в самолет.

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